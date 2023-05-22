В Белгородской области сумма господдержки бизнеса выросла на 46%

Ее размер составил 2,4 млрд рублей

БЕЛГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Объем средств для поддержки промышленности и субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области в 2023 году увеличился на 46% по сравнению с 2022 годом и составил более 2,4 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании регионального правительства заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский.

"Общий объем мер поддержки в 2022 году составил 1,67 млрд рублей. Плановое значение общего объема мер поддержки пока на 2023 год составляет 2,44 млрд рублей. Я бы его разделил на две части. Первая - это то, что мы традиционно в рамках нашей программы и нацпроекта реализовывали. А второе - это те меры поддержки, которые возникли в контексте компенсации ущерба, нанесенного предприятиям в результате обстрелов со стороны сопредельного государства", - сказал Гладский.

Таким образом, объем поддержки промышленности и МСП в Белгородской области по сравнению с прошлым годом увеличился на 46%.

Согласно презентации, представленной на совещании, на сегодняшний день 46 пострадавших от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины субъектов предпринимательской деятельности области получили гранты на восстановление или поддержание деятельности на общую сумму 397 млн рублей.

"Сегодня заканчивается второй этап сбора заявок, в ближайшее время будет понятно, какой очередной объем денежных средств будет направлен в экономику для компенсации ущербов предприятиям", - добавил замгубернатора.

Всего около 100 предпринимателей Белгородской области получат помощь на восстановление бизнеса после обстрелов со стороны ВСУ, на эти цели регион получит порядка 800 млн рублей.