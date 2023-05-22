Новую платформу для поддержки бизнеса представили на Московском предпринимательском форуме

Предприниматели могут пользоваться продуктами, услугами и сервисами как маркетплейсом

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Проект "Бизнесмаркет", который является новой мерой поддержки для столичного бизнеса, презентовали на площадке Московского предпринимательского форума. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Агрегатор современных b2b-решений от ведущих российских поставщиков станет единой платформой решения проблем поиска современных инструментов для ведения бизнеса. Площадка будет аккумулировать продукты, услуги и сервисы, помогая предпринимателям, особенно начинающим, комфортно развивать свой бизнес, не отвлекаясь на множество рутинных задач - налоговую и бухгалтерскую отчетность, подбор персонала, привлечение финансирования, продвижение услуг, поиск клиентов и коммуникации с контрагентами", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Как уточнили в пресс-службе, московские предприниматели получат доступ к современным инструментам от проверенных поставщиков: бесплатным и льготным акциям от банков и корпораций, специальным предложениям в рамках федеральных и региональных программ. В настоящий момент на платформе уже доступно свыше 140 продуктов от более чем 30 партнеров ведущих компаний страны: Гарант, Работа.ру, СКБ Контур, 2GIS, Теле2, Superjob, АльфаБанк. Партнером может стать любой предприниматель с полезными предложениями для МСП.

На "Бизнесмаркете" представлены управленческий и бухгалтерский учет, банковские и страховые услуги, системы для взаимодействия с клиентами, правовое сопровождение, реклама и продвижение, телекоммуникации и связь, управление персоналом и обучение, управление предприятием и процессами. Предприниматели могут зарегистрироваться на платформе и пользоваться продуктами, услугами и сервисами, как обычным маркетплейсом, добавляя выбранный лот из каталога в корзину и оформляя заказ, добавили в департаменте.

В столице 22 мая стартовал Московский предпринимательский форум. Масштабное бизнес-событие открывает столичную неделю предпринимательства, которая проходит в городе после трехлетнего перерыва. В культурно-развлекательном кластере "Остров мечты" встретились руководители банков, маркетплейсов, корпораций, городских структур и эксперты, чтобы обсудить, как успешно развивать бизнес прямо сейчас.

Московская неделя предпринимательства проходит в столице с 22 по 28 мая. В ее рамках состоится более 10 мероприятий на более чем 25 локациях города. В программе Московской недели предпринимательства также ярмарки товаров "Сделано в Москве", экскурсии на московские предприятия проекта. ТАСС является генеральным информационным партнером Московской недели предпринимательства.