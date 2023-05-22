Германия не планирует спекулировать на теме диверсий на "Северных потоках"

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт прокомментировал статью Suddeutsche Zeitung, в которой утверждалось о причастности по крайней мере двух украинцев к подрыву газопроводов

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ не намерено спекулировать на тему того, кто несет ответственность за взрывы на "Северных потоках", в свете последних публикаций СМИ. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя информацию газеты Suddeutsche Zeitung, которая выступила с утверждением, что по крайней мере двое украинцев могут быть причастны к диверсиям.

"Правительство ФРГ с самого начала настаивало на проведении расследования и заявило, что мы сможем выступить с осмысленным комментарием только тогда, когда будем иметь конкретные доказательства касательно того, кто за этим стоит. Так что нам будет полезно не спекулировать", - сказал Хебештрайт. "Сейчас Генпрокуратура [ФРГ] проводит расследование, и это расследование продолжается", - подчеркнул он, заявив, что политикам следует воздерживаться от вмешательства в него.

Публикация Suddeutsche Zeitung

Согласно совместному расследованию, проведенному Suddeutsche Zeitung и другими германскими и европейскими СМИ, следователи Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ несколько месяцев назад вышли на след предполагаемого туристического агентства Feeria Lwowa, расположенного в Польше. По данным газеты, оно арендовало судно "Андромеда", на котором подозреваемые в подрыве "Северных потоков" якобы направились к трубопроводам.

Многое говорит о том, что Feeria Lwowa - это всего лишь подставная компания, указывает издание. Фирма, как уточняет газета, основана в 2016 году и зарегистрирована двумя украинцами. До 2020 года компания ничем себя не проявила, однако во время пандемии на ее счету внезапно появилось €2,8 млн. На сегодняшний день компания официально принадлежит 32-летней женщине из Керчи. Ее украинский паспорт, как подчеркивает Suddeutsche Zeitung, фигурирует в документах польской компании.

С сентября 2021 года 55-летняя украинка также является директором и акционером подставной фирмы. Женщина, как замечает газета, фигурирует в качестве директора нескольких компаний в Польше и на Украине. Газета не исключает, что €2,8 млн могут быть связаны с фрахтованием "Андромеды".

Согласно второй версии по делу о взрывах на "Северных потоках", которую сейчас проверяют германские следователи, след также ведет к гражданам Украины. В частности, некоторые члены предполагаемой группы диверсантов, которые могут иметь отношение к подрыву "Северных потоков", использовали при аренде яхты "Андромеда" поддельные болгарские и румынские паспорта. Утверждается, что одним из них был румынский документ, выданный на имя Стефана Марку. На самом деле, как пишет Suddeutsche Zeitung, им мог быть 26-летний украинец, который, по всей видимости, является военнослужащим Вооруженных сил Украины. Указывается, что у него есть приметные татуировки и в настоящее время он участвует в боевых действиях на Украине.

Suddeutsche Zeitung вместе с партнерами смогла идентифицировать еще одного украинца, который, вероятно, имеет какое-то отношение к диверсии. Этот человек из-под Одессы также известен в следственных кругах. Предполагается, что он не принимал активного участия в подрывах, а скорее играл вспомогательную роль, резюмирует издание.