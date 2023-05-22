Песков: Гутерриш сталкивается с неконструктивной позицией Запада по зерновой сделке

По словам представителя Кремля, контакты по зерновой сделке будут продолжаться

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Слова официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано о том, что Брюссель не намерен переподключать российские банки к SWIFT, показывают неконструктивность Запада, с которой в рамках зерновой сделки приходится сталкиваться генсеку ООН Антониу Гутерришу. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это является одним из показателей того, что, несмотря на все усилия ООН, господина Гутерриша, он сталкивается, скажем так, с неконструктивной позицией западников. Это действительно осложняет этот процесс, осложняет выполнение российской части черноморской инициативы, черноморской сделки", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова Стано.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на заявление Стано сообщила, что Евросоюз не планирует переподключать российские банки, включая Россельхозбанк, к системе SWIFT, поскольку это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на спецоперацию России на Украине.

Песков подчеркнул, что контакты по черноморской инициативе будут продолжены. "Контакты, как мы говорили, продолжаются, будут продолжены, потому что сделка продлена на два месяца. Это достаточно непродолжительный срок, он достаточно быстро завершится", - резюмировал он.