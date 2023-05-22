В Тамбовской области запустили производство противоосколочных одеял для военнослужащих

Изделия отправят в зону проведения специальной военной операции

ТАСС, 22 мая. Предприятие "Тамбовмаш" совместно с АО "НИИ стали" запустили серийное производство противоосколочных одеял для военнослужащих, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Тамбовской области.

"На предприятии АО "Тамбовмаш" совместно с АО "НИИ стали" освоили серийное производство защитных противоосколочных одеял, которые позволяют быстро и надежно защитить оконные и дверные проемы на объектах городской инфраструктуры. Одеяла в ближайшее время отправятся в зону СВО", - говорится в сообщении.

Одеяло имеет сертификат Росстандарта на противоосколочную стойкость. По периметру изделия размещены петли, позволяющие закрепить его шнуром или подручными средствами в проемах дверей и окон, на кузове автомобиля, чехол изготовлен из материала повышенной устойчивости. "Научно-исследовательский институт стали основан еще в годы Великой Отечественной войны для разработки танковой брони. Институт сотрудничает с тамбовскими предприятиями при изготовлении комплексов защиты с учетом новых научных исследований", - добавили в пресс-службе.

Предприятие ведет разработку комплексов броневой, динамической, электромагнитной, противорадиационной защиты, защиты от высокоточного оружия средствами снижения заметности. Институт создает новые броневые и композиционные материалы, производит линейку средств индивидуальной бронезащиты.