У Кремля нет никакой позиции по идее о шестидневной рабочей неделе

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение бизнес-ассоциации "Аванти" ввести шестидневку

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Администрация президента РФ не выступает с какой-либо позицией по вопросу об изменении продолжительности рабочей недели. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение бизнес-ассоциации "Аванти" ввести шестидневку.

"Нет, никакой", - ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля позиция по вопросу об увеличении или сокращении рабочей недели.

Ранее "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к главе Минтруда России Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов.

Замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в связи с этим отметил, что работодатели по закону уже сейчас имеют право вводить шестидневную рабочую неделю при согласии работников, однако это предполагает сверхурочную оплату или дополнительный отдых. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что введение шестидневной рабочей недели не соответствует принципу социального государства. В свою очередь член профильного думского комитета Екатерина Стенякина ("Единая Россия") назвала идею об увеличении рабочей недели популистской и непродуманной.