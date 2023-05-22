В Липецкой области за два года планируют заменить почти 140 км теплосетей и водопроводов

По словам губернатора региона Игоря Артамонова, реконструируют также пять котельных

ЛИПЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Почти 140 км теплосетей и сетей водоснабжения планируют заменить в течение двух лет в Липецкой области. Об этом сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Игорь Артамонов, комментируя начало новой программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

"Стартует новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2024 годы, в соответствии с ней заменят 139,2 км сетей водоснабжения и теплоснабжения, а также реконструируют пять котельных", - сказал Артамонов. Он отметил, что объем предстоящей модернизации позволит обеспечить качественными коммунальными услугами 18,9 тыс. жителей региона.

Губернатор рассказал, что всего в программу включили 92 объекта, из которых 38 обновят до конца 2023 года. По большей части объектов, где пройдут работы, уже подготовили проектную документацию, по остальным подготовка должна завершиться до 1 июля. До конца 2024 года модернизация объектов коммунальной инфраструктуры пройдет в Липецке и Ельце, а также в 13 муниципальных районах. "Наибольший объем работ выполнят по обновлению сетей водоснабжения общей протяженностью 135,1 км, их проведут практически во всех муниципалитетах - участниках программы", - продолжил Артамонов.

Также программа подразумевает модернизацию 4,1 км теплосетей в Ельце и Липецке, в пяти селах Добровского района выполнят работы по обеспечению качественным теплоснабжением соцобъектов. В частности, речь идет о реконструкции котельных с применением энергосберегающего оборудования и технологий. Общий объем финансирования программы на ближайшие два года составляет 1,5 млрд рублей, причем 934,7 млн рублей - это средства из федерального бюджета. "Вопросу качественного водоснабжения в регионе уделяется большое внимание, для повышения уровня жизни людей в городах и районах ежегодно в рамках госпрограмм и нацпроекта строятся новые водопроводные сети, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения", - заключил Артамонов.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что проект областной программы был одобрен президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. "Оператором новой масштабной программы модернизации в регионах страны является ППК "Фонд развития территорий", - пояснили в пресс-службе.