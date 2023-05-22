"Гранд сервис экспресс" назначает дополнительный поезд из Москвы в Керчь с 26 мая

Курортный сезон 2023 года назначено 8 поездов из Москвы в Крым, 2 состава из Санкт-Петербурга и 11 поездов из регионов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" назначает дополнительный поезд "Таврия" для курсирования между Москвой и Керчью с 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"С 26 мая поезда "Таврия" начнут курсировать из Москвы в Керчь. С целью улучшения транспортной доступности Крымского полуострова на предстоящий курортный сезон компания "Гранд сервис экспресс" назначает еще один дополнительный поезд. Продажи билетов на поезд уже открыты", - говорится в сообщении.

Поезд № 160/159 Москва - Керчь будет отправляться с Казанского вокзала 26, 27, 29, 30 мая, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 июня; а с 19 июня по 30 сентября - ежедневно. В обратном направлении поезд №159/160 начнет курсировать с 27 мая по следующим датам: 27, 28, 30, 31 мая, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 июня; с 20 июня по 1 октября ежедневно.

На сегодня на курортный сезон текущего года назначено 8 поездов из Москвы в Крым, 2 состава из Санкт-Петербурга и 11 поездов из регионов.

"Для удобства пассажиров прорабатывается возможность организации дополнительных рейсовых автобусов от железнодорожной станции Керчь - Южная до курортов полуострова, а также до автовокзала Керчи. Расписание назначаемых автобусов будет состыковано с расписанием прибытия поездов", - подчеркнули в компании.

"Гранд сервис экспресс" - единственный перевозчик, который доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поезда "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "Гранд экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Поезда "Таврия" круглый год курсируют из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь; из Омска, Перми и Кисловодска в Симферополь. Всего в 2022 году поездами "Таврия" было перевезено 3,855 млн человек, что на 85% больше, чем в 2021 году.