На Запорожской АЭС подтвердили восстановление подачи электроэнергии со стороны Украины

Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что станция работает в штатном режиме

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Внешняя подача электроэнергии на Запорожскую АЭС, прекращенная утром, восстановлена, станция работает в штатном режиме. Об этом сообщил в понедельник директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

"В 14:20 мск подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена. Станция работает штатно. Дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство. В работе находится воздушная линия 750 кВ Днепровская. Линии 750 кВ Запорожская, Южно-Донбасская и Каховская отключены", - приводит его слова пресс-служба станции.

Черничук отметил, что радиационный фон на территории Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне не превышает значений, установленных нормами и правилами по радиационной безопасности, и составляет 0,11 МкЗв/ч. "В районе расположения Запорожской АЭС радиационная обстановка соответствует естественному природному фону. Нарушений в работе АЭС нет", - сказал он.

В понедельник утром Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение в результате отключения высоковольтной линии 750 кВт Днепровская, станцию перевели на питание от генераторов, сообщали в пресс-службе предприятия. Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что возобновила электроснабжение Запорожской АЭС.

Запорожская атомная электростанция находится в нескольких километрах от города Энергодара Запорожской области. ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин издал указ о принятии в федеральную собственность Запорожской АЭС и поручил правительству создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС" для обеспечения безопасности ее объектов.