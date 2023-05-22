Исключения из предлагаемых ЕС санкций против Белоруссии оценили в €8 млрд

С учетом этого общий пакет ограничений в денежном выражении составляет €200 млн, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Исключения из предлагаемых ЕС санкций против Белоруссии оцениваются в €8 млрд, с учетом этого общий пакет ограничений в денежном выражении составляет €200 млн. Об этом заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис по прибытии на заседание глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Почти шесть месяцев нам не удается принять никаких санкций против Белоруссии, потому что вслед за разработкой санкций от ряда государств идут предложения предусмотреть в них исключения, - сказал он. - Стоимость пакета санкций - €200 млн, исключения оцениваются в €8 млрд".

Как отметил глава МИД, исключения главным образом касаются производителя минеральных удобрений "Беларуськалий". "Связь санкций и исключений является неприемлемой. Мы попросим отделить их друг от друга, если мы действительно поддерживаем белорусскую оппозицию", - отметил Ландсбергис.