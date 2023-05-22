Около 50 мероприятий пройдет в рамках Уральской бизнес-недели в Свердловской области

В планах, в частности, провести просветительские мероприятия, вебинары и встречи с предпринимателями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Порядка 50 мероприятий проведут в Свердловской области в рамках Уральской бизнес-недели, которая проходит с 22 по 26 мая. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС сообщил заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин.

"Около 50 мероприятий для бизнеса у нас на этот год запланировано, именно если мы говорим про неделю предпринимательства", - сказал он, уточнив, что в рамках бизнес-недели пройдет традиционный прием предпринимателей у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, вручение бизнесменам "Премии №1", форум "Грабли для бизнеса", бизнес-завтраки в муниципалитетах и другое.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх отметила, что в планах также провести просветительские мероприятия, вебинары и встречи с предпринимателями. Одними из актуальных вопросов, которые будут обсуждаться в 2023 году, станут кибербезопасность и защищенность предприятий от дронов, добавил вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский.

По словам первого вице-президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александра Породнова, сейчас компании в регионе в основном волнуют вопросы привлечения квалифицированных кадров, оборудования и комплектующих. "Во всех отраслях ситуация разная: какие-то из этих проблем решаются быстрее, на решение каких-то потребуются годы. Но в целом, [судя] по тому, что мы обсуждаем на наших мероприятиях последние два-три месяца, ситуация устойчивая, нормальная", - отметил он.

Уральская бизнес-неделя приурочена ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. В 2022 году в рамках бизнес-недели в Свердловской области прошло более 35 мероприятий, их посетили порядка 7 тыс. человек.