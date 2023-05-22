22 мая, 11:57

На Ставрополье откроют новый комплекс по переработке мяса птицы за 240 млн рублей

Производство планируется запустить до конца 2024 года

ПЯТИГОРСК, 22 мая. /ТАСС/. Комплекс по переработке мяса птицы откроют в Новоалександровском округе Ставрополья в 2024 году. Его производительность составит 2,8 тыс. тонн продукции в год, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора.

"В Новоалександровске будет реализован инвестпроект по строительству завода по убою птицы производительностью 2,8 тыс. тонн продукции в год. Общая стоимость проекта составляет порядка 240 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при строительстве комплекса будет создано 65 новых рабочих мест. Производство планируется запустить до конца 2024 года.

"Реализация проекта позволит уменьшить себестоимость продукции, получить законченный цикл при производстве мяса бройлеров и убрать зависимость от сторонних предприятий. Производитель готов обеспечить высокие стандарты качества", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, земельный участок для реализации инвестиционного проекта предоставляется без проведения конкурсной процедуры. Такое решение принято на заседании координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края. 

Теги:
Северный Кавказ
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