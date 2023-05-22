"Россети" и ГЭК Китая обсудили технологии передачи электроэнергии постоянным током

Гендиректор компании Андрей Рюмин посетил первую в КНР подземную подстанцию сверхвысокого напряжения - 500 кВ "Цзиньань"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Делегация группы "Россети" во главе с генеральным директором компании Андреем Рюминым в рамках рабочей поездки в Шанхай ознакомилась с опытом строительства и эксплуатации высоковольтных объектов Государственной электросетевой корпорации (ГЭК) Китая. Об этом говорится в сообщении холдинга.

На преобразовательную подстанцию 800 кВ "Фэнсянь Шанхай", которую посетила российская делегация, заведена первая в Китае линия электропередачи постоянного тока этого класса напряжения. Энерготранзит протяженностью более 1,9 тыс. км соединяет преобразовательную подстанцию в Шанхае с аналогичным объектом в провинции Сычуань и позволяет передавать электроэнергию на большие расстояния с минимальными потерями. Всего в эксплуатации ГЭК Китая находится 17 линий ультравысокого класса напряжения для передачи постоянного тока, уточняют "Россети".

В России технологии постоянного тока в отдельных случаях применяются для обеспечения локомотивной тяги и организации работы трансграничных ЛЭП, транзитов между энергосистемами, отметил электросетевой холдинг. На площадке научно-технического центра группы "Россети" развернуто производство систем компенсации реактивной мощности и оборудования для передачи на постоянном токе. Кроме того, в Санкт-Петербурге завершается прокладка самой протяженной в мире высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока - собственной разработки компании.

Также Рюмин в рамках визита в Шанхай посетил первую в Китае подземную подстанцию сверхвысокого напряжения - 500 кВ "Цзиньань", которая обеспечивает электроэнергией центральные районы мегаполиса.

О компаниях

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

ГЭК Китая осуществляет передачу, распределение и сбыт электроэнергии, инвестиции в строительство электросетевой инфраструктуры в Китае и за его пределами, а также научные исследования и разработки в области электроэнергетики.

Между "Россетями" и ГЭК Китая действуют соглашения, направленные на внедрение цифровых технологий и изучение возможностей локализации производства инновационного электротехнического оборудования в России.