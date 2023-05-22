Запуск ФГИС ПГС на "Гостехе" предложили перенести на год

В настоящее время дата запуска системы значится 1 июля 2023 года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минцифры РФ предложило перенести на год срок запуска федеральной государственной информсистемы "Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг" (ФГИС ПГС) на платформе "Гостех". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается перенести срок запуска федеральной государственной информационной системы "Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг" на платформе "Гостех" на год - до 1 июля 2024 года", - рассказали в пресс-службе.

Согласно документу, в настоящее время дата запуска системы значится 1 июля текущего года. Как пояснили в министерстве, сроки переносятся из-за изменений, связанных с принятием постановления правительства "Об утверждении положения о единой цифровой платформе Российской Федерации "Гостех". "В соответствии с положением необходимо подготовить нормативно-правовую базу и доработать ФГИС ПГС для размещения на платформе "Гостех", - добавили в Минцифры.

"Постановлением ФГИС ПГС будет выведена в отдельную информационную систему, сейчас она работает как модуль Федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг", - заключили в пресс-службе.

ФГИС ПГС предназначена для создания и настройки процессов предоставления госуслуг в электронной форме. Она позволяет собирать информацию о запрошенной заявителем услуге и принимать решение об ее оказании.