В Грузии опровергли открытие грузоперевозок между Батуми и Новороссийском

В Агентстве морского транспорта республики указали, что в апреле действительно организованы две грузоперевозки, однако это были коммерческие рейсы корабля под флагом Палау

ТБИЛИСИ, 22 мая. /ТАСС/. Агентство морского транспорта Грузии опровергло появившуюся в Армении информацию о начале работы транспортного маршрута из республики в Россию транзитом через порт Батуми.

"Распространенная отдельными СМИ Армении информация о начале регулярных морских перевозок с апреля текущего года между Батуми и российским городом Новороссийском [неверно] интерпретирована и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что в апреле действительно организованы две грузоперевозки, однако это были коммерческие рейсы корабля под флагом Палау. Ведомство подчеркивает, что это был не регулярный рейс, а отдельные коммерческие перевозки выполняются систематически. При этом компания, владеющая кораблем, не находится под санкциями, а груз является транзитным и предназначался получателям в Армении.

Агентство морского транспорта отмечает, что на постоянной основе совместно со Службой доходов Минфина проводит проверку кораблей и владельцев судов на предмет соблюдения международных санкций. "В случае если корабль или владелец корабля находятся в списке санкций, им запрещено входить в порты Грузии", - подчеркнули в агентстве.

Ранее в понедельник пресс-служба Минэкономики Армении сообщила о запуске грузового маршрута из Армении в Россию транзитом через грузинский порт Батуми. По данным ведомства, уже прошла пробная доставка контейнеров. В министерстве указали, что пока планируется осуществлять один рейс в неделю. Как уточняло агентство Armenpress перевозку осуществляет компания "Си энд Эм интернешнл".