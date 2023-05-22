Количество участников программы "Сделано в Москве" превысило 2 тыс.

Общая эффективность программы составляет более 50 млн рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. компаний присоединились к программе поддержки столичных брендов "Сделано в Москве". Об этом сообщил в понедельник руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин на Московском предпринимательском форуме.

"В рамках программы мы помогаем столичным брендам продвигать свою продукцию. И если на первом этапе запуска проекта в сентябре прошлого года многие москвичи только начинали знакомиться с московскими продуктами полезного питания, одеждой столичных дизайнеров, товарами для развития детей, предметами интерьера и мебели, то сейчас мы уже можем оценить результаты наших усилий по продвижению столичной продукции. <...> К программе поддержки столичных брендов "Сделано в Москве" присоединились уже больше 2 тыс. компаний", - сказал Фурсин.

По его словам, общая эффективность программы превысила 50 млн рублей. При этом активнее всего московские товары потребители приобретают через специальные онлайн-витрины "Сделано в Москве" на крупнейших маркетплейсах. Витрина "Сделано в Москве" присутствует на Wildberries, Ozon, "Сбермегамаркете". Также планируется разместить каталоги на "Яндекс Маркете". Программу продвижения столичных брендов "Сделано в Москве" запустили осенью 2022 года. Предприниматели - участники проекта могут без дополнительных затрат рассказать о своей продукции широкой аудитории, а сэкономленные деньги направить на развитие дела.

В столице 22 мая открылся Московский предпринимательский форум. Масштабное бизнес-событие открывает столичную неделю предпринимательства, которая проходит в городе после трехлетнего перерыва. В культурно-развлекательном кластере "Остров мечты" встретились руководители банков, маркетплейсов, корпораций, городских структур и эксперты, чтобы обсудить, как успешно развивать бизнес прямо сейчас.

Московская неделя предпринимательства проходит в столице с 22 по 28 мая. В ее рамках состоится более 10 мероприятий на более чем 25 локациях города. В программе Московской недели предпринимательства также ярмарки товаров "Сделано в Москве", экскурсии на московские предприятия проекта.

ТАСС является генеральным информационным партнером Московской недели предпринимательства.