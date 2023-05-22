Строительство инфраструктуры завершат в ОЭЗ "Титановая долина" к сентябрю 2023 года

К этому времени планируется ввести в эксплуатацию системы водоснабжения, канализацию и сети электроснабжения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Специалисты приступили к строительству дополнительной инфраструктуры на площадке "Уктус" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" в Свердловской области. Ожидается, что к сентябрю завершат строительство систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, сетей электроснабжения, сообщил департамент информационной политики региона.

"Управляющая компания особой экономической зоны "Титановая долина" приступила к строительству системы водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, а также сетей электроснабжения. Данная инфраструктура создается под нужды действующих и будущих резидентов площадки. Все работы планируется выполнить до сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

В частности, на площадке создают промышленный технопарк "Авиатор", резиденты которого смогут работать совместно с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), который занимается разработкой отечественных моделей самолетов ЛМС-901 "Байкал" и ТВРС-44 "Ладога". Ранее из федерального бюджета был привлечен инфраструктурный кредит в размере 1 млрд рублей для строительства нового производственного комплекса завода.

"Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом и знаем, что сегодня одна из ключевых потребностей инвестора - подготовленная инфраструктура, которая позволяет заходить на площадку и сразу реализовывать проект. <…> В комплексе это даст импульс наращиванию в нашем регионе компетенций в сфере авиастроения, созданию новых высокотехнологичных производств", - привели в сообщении слова министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова.

Всего на площадке уложат 5,8 км трубопровода систем водоснабжения и канализации и более 3,3 км кабеля электроснабжения. Одним из первых потребителей сетей станет компания "МО "Отдел медицинской техники", которая завершает строительство производственного комплекса для выпуска медоборудования, добавили в департаменте.

Ранее на площадке "Уктус" ввели в эксплуатацию ангар для наземного испытания авиатехники, который станет одним из ключевых элементов авиастроительного комплекса Уральского завода гражданской авиации.

О "Титановой долине"

"Титановая долина" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 года, она рассчитана на крупные производственные проекты. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", расположенная под Екатеринбургом. По состоянию на 1 мая 2023 года объем заявленных инвестиций резидентов составил 52,3 млрд рублей, осуществленных - 22,6 млрд рублей.