ЕАБР ожидает ускорение темпов экономического роста в Белоруссии

Как сообщили в банке, сокращение ВВП в январе - апреле замедлилось до 0,6% год к году

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает в ближайшее время ускорение темпов экономического роста в Белоруссии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба финансового учреждения.

"В Беларуси сохраняется динамика усиления экономической активности: сокращение ВВП в январе - апреле замедлилось до 0,6% год к году после 2,1% год к году за январь - март", - говорится в обзоре. - В ближайшие месяцы ожидаем ускорения темпов экономического роста в Беларуси".

Отмечается, что восстановление обусловлено увеличением объемов промышленного производства, улучшением динамики торговли, однако сдерживающее влияние на рост экономики по-прежнему оказывает снижение объема грузоперевозок и отрицательная динамика в IT-секторе.

Эксперты банка также фиксируют замедление инфляции до 4,7% в апреле после 6% годовой инфляции в марте. "На уменьшение показателя инфляции в годовом выражении по-прежнему оказывает влияние статистический эффект: исключение из расчетного периода данных за апрель 2022 года, когда отмечался высокий рост потребительских цен", - говорится в документе.

В ЕАБР также обратили внимание и на сдерживание инфляции из-за госрегулирования цен. "Наш базовый прогноз инфляции в Беларуси по итогам 2023 года - около 8%", - отметили в ЕАБР.