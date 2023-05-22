Минфин подготовил поправки о продлении льготы по НДПИ на добычу черных металлов

Понижающий коэффициент к НДПИ предлагается увеличить до 0,25

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минфин подготовил поправки, продлевающие действие льготного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче руд черных металлов подземным способом, однако сокращающие размер самой льготы. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс размещен официальном портале нормативных правовых актов.

Понижающий коэффициент к НДПИ предлагается увеличить с 0,1 до 0,25. При этом если раньше действие льготы планировалось до 2024 года, то теперь оно продлевается до 2034 года.

Кроме того, объем налоговой льготы за календарный год предлагается ограничить объемом капвложений в объекты основных средств для добычи металлов за предшествующий календарный год, следует из материалов.

Как отмечается, подземный способ добычи черных металлов характеризуется более высокими затратами по сравнению с открытой добычей. Скорректированная себестоимость производства железорудного концентрата на подземных рудниках в 2022 году составляла около 5 тыс. руб. за тонну, тогда как внутренние цены на него составляют 4,6 тыс. рублей, что приводит к отрицательной прибыли добывающих компаний. По мнению Минфина, ситуация усугубляется санкционным воздействием.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщал, что Минфин готовит изменения по НДПИ для добычи подземных железных руд. В частности он говорил, что пониженный коэффициент для добычи подземных руд будет продлен еще на 10 лет и может составить 0,25.