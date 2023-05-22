Снять самозапрет на кредиты можно будет через два дня после начала его действия

Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, такая норма содержится в разработанном законопроекте

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Законопроект о праве россиян самостоятельно устанавливать запрет на выдачу кредитов предусматривает возможность отказа от данной услуги, но не ранее чем через два дня после начала действия такого самозапрета. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Вы также через портал "Госуслуги" должны зайти и там можно будет снять самозапрет на кредиты. Это можно будет сделать в любой момент, но не раньше, чем через два дня после того, как вы установили этот самозапрет", - сказал депутат.

Ранее в интервью ТАСС Аксаков сообщил, что Госдума в июне может принять закон, позволяющий гражданам самостоятельно устанавливать ограничение на выдачу им потребительских кредитов.

О законопроекте

Законопроект о праве гражданина устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение кредитными и микрофинансовыми организациями с ним договоров потребительского займа внесен в Госдуму в апреле. Цель законопроекта - предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение. По задумке депутатов, возможность вводить самозапрет на получение кредита сократит число мошеннических операций.