Эксперты считают, что санкции G7 не скажутся на мировых поставках алмазов из России

По словам руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, большинство алмазов для последующей огранки РФ поставляет в не входящую в G7 Индию

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Санкции Великобритании на импорт алмазов из России, а также ограничения стран G7 не скажутся на поставках российских алмазов на мировой рынок, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Россия почти ничего не поставляет в Европу из алмазов, почти все идет в Индию, поэтому на потоках алмазов это не должно хоть как-то сказаться", - отметил руководитель дирекции инвестиционной аналитики "БКС Мир инвестиций" Кирилл Чуйко.

По оценкам руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, решение G7 ограничить импорт российских алмазов оказывает лишь незначительное влияние на рынок в настоящий момент. Большинство алмазов для последующей огранки Россия поставляет в не входящую в G7 Индию, уточнил он. При этом во время огранки камни получают местные сертификаты, происходит смешение бриллиантов из различных регионов, а отслеживать происхождение камней в мелко и среднекаратном сегментах, где доминирует "Алроса", от месторождения не представляется возможным, добавил Красноженов.

"Индия не будет отказываться от российских алмазов. Возможны определенные изменения среди крупных клиентов "Алросы", которые работают по долгосрочным контрактам, но предложение российских алмазов на мировом рынке сохранится", - отметил эксперт.

По его словам, с начала года наблюдалась понижательная ценовая динамика на рынке алмазов и бриллиантов, что было вызвано общей ситуацией со спросом и предложением на мировом рынке. В частности, LVHM сообщал о снижении спроса в сегменте люксовых товаров, а второй крупнейший производитель алмазов в мире De Beers заявил о снижении объемов алмазов, представленных на последних аукционах.

На прошлой неделе правительство Великобритании сообщило о том, что вводит запрет на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, а также алмазов из РФ. Страны G7 также договорились, что будут ограничивать торговлю и использование алмазов добытых, обработанных или произведенных в России.