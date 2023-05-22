Греф заявил об отсутствии у Сбера критических зависимостей от западных поставщиков

Как отметил глава Сбербанка, после введения блокирующих ограничений и отключения от системы SWIFT кредитная организация доработала систему настроек и контроля в интернет-банкинге для юрлиц

ТАСС, 22 мая. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация не имеет критических зависимостей от западных поставщиков в какой-либо сфере своего бизнеса. Об этом он сообщил в интервью агентству Xinhua.

"Конечно, санкции сказались на перечне ряда зарубежных партнеров, часть из которых была вынуждена сократить либо полностью прекратить сотрудничество. Но за последние годы мы научились управлять рисками, и сегодня у нас нет критических зависимостей от западных поставщиков в какой-то сфере бизнеса. Конечно, нам пришлось экстренно перестраивать многие внутренние процессы, но это дало толчок к развитию новых отношений с зарубежными партнерами, прежде всего на Востоке", - сказал он.

Глава банка отметил, что после введения блокирующих ограничений и отключения от системы SWIFT Сбербанк доработал систему настроек и контроля в своей системе интернет-банкинга для юрлиц. "Это крайне важно, потому что мы самый большой банк в России. Раньше мы даже не задумывались о таком "рубильнике", а теперь он позволяет нам оперативно регулировать работу с валютными переводами в том числе в китайских юанях и других валютах. Эта, на первый взгляд, небольшая доработка минимизирует риски клиентов и банка при проведении расчетов в иностранной валюте в условиях меняющихся санкционных ограничений", - сказал Греф.

Он сообщил, что уже несколько лет Сбер успешно использует в своей инфраструктуре более 70 собственных продуктов, объединенных в облачную цифровую платформу. Все решения платформы разработаны на основе открытого программного обеспечения и усилены критическими доработками для повышения безопасности и надежности. "Мы также создали собственный дистрибутив Linux для своих банкоматов, а у нас самая большая банкоматная сеть в стране", - добавил Греф.