"Ситилаб" инициировала внутреннюю проверку после сообщений об утечке данных

Как отметили в компании, в случае подтверждения утечки "Ситилаб" обратится с соответствующим заявлением в правоохранительные органы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Cеть клинико-диагностических лабораторий "Ситилаб" инициировала внутреннее расследование для проверки информации об утечке данных клиентов, говорится в заявлении компании.

"Компанией "Ситилаб" инициировано внутреннее расследование для проверки опубликованной информации. В настоящий момент проводится проверка всех систем безопасности. В случае, если подтвердится утечка данных, компания обратится с соответствующим заявлением в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.

Ранее Telegram-канал "Утечки информации" сообщил об утечке данных предположительно из сети "Ситилаб". По данным канала в текстовых файлах содержатся логины, ФИО, адреса электронной почты, номера телефонов, хешированные пароли, пол, дата рождения и дата регистрации.