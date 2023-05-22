Минфин уточнил оценку дефицита бюджета РФ в I квартале

По данным ведомства, она составила 2,086 трлн рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минфин РФ уточнил оценку дефицита бюджета РФ в I квартале 2023 года до 2,086 трлн рублей с 2,4 трлн рублей, следует из материалов на сайте ведомства.

Ранее, в начале апреля, Минфин сообщал, что, согласно предварительной оценке, дефицит бюджета РФ в первом квартале 2023 года составил 2,4 трлн рублей.

Согласно обновленным данным ведомства, была уточнена сумма расходов в первом квартале 2023 года. Ранее, по предварительным оценкам, они составляли 8,077 трлн рублей, а по последнем данным - 7,765 трлн рублей.

В начале мая Минфин сообщал, что дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке, в январе - апреле 2023 года составил 3,4 трлн рублей. Объем доходов федерального бюджета в январе - апреле 2023 года составил 7,78 трлн рублей, что на 22% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. Предварительный объем расходов федерального бюджета в январе - апреле 2023 года составил 11,2 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 26%, сообщали в министерстве.