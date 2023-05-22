В ЦБ связали повышенный спрос на наличные с востребованностью со стороны новых регионов

По словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, это не создает никаких проблем для проведения регулятором денежно-кредитной политики

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Зампред Банка России Алексей Заботкин связал повышенный спрос на наличные деньги со спросом со стороны экономик новых российских регионов.

"Этот спрос со стороны экономик новых регионов, по всей видимости, и отражается в этом повышенном спросе на наличность в экономике в целом", - заявил Заботкин на пресс-конференции.

Зампред подчеркнул, что это не создает никаких проблем для проведения регулятором денежно-кредитной политики.

Он также уточнил, что в настоящее время в новых регионах заметно меньше распространены безналичные расчеты, в этой связи наличные используются активнее.

С 1 января 2023 года все денежные расчеты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стали проводиться в рублях. Ранее ЦБ РФ указывал, что рост объема наличных денег в обращении в феврале-марте 2023 года составил 0,5 трлн рублей. В апреле перед майскими праздниками снятие наличных денег также сезонно увеличилось.