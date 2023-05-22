Нечаев считает абсолютно несвоевременной идею о шестидневной рабочей неделе

Такая инициатива может подорвать экономику России, заявил лидер "Новых людей"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Инициативы по изменению продолжительности рабочей недели абсолютно несвоевременны и могут подорвать экономику России. Об этом в Telegram-канале написал в понедельник лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.

"Сегодня все обсуждают шестидневную рабочую неделю, а совсем недавно спорили о четырехдневной. Все эти инициативы абсолютно несвоевременны. Перетряхивать Трудовой кодекс прямо сейчас - значит подрывать экономику", - отметил Нечаев.

По его словам, можно "заставить работать с одним выходным всех остальных, но бесперебойная подача латте победу не приблизит". "Четырехдневная рабочая неделя - тоже не панацея. Те, кто ее поддерживают, не понимают, что в таком случае будут либо работать по десять часов вместо восьми, либо получать меньше. Предприниматели адаптируются к реальности быстрее, чем Трудовой кодекс. Все, кто хотел, уже перешли на четырехдневку. А предприятия непрерывного цикла работают без праздников и выходных", - добавил политик.

Нечаев уверен, что все эксперименты в масштабах страны надо оставить до лучших времен. "Бизнесу нужно просто не мешать. Так будет лучше для всех", - заключил он.

Ранее "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к главе Минтруда России Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов.

Замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в связи с этим отметил, что работодатели по закону уже сейчас имеют право вводить шестидневную рабочую неделю при согласии работников, однако это предполагает сверхурочную оплату или дополнительный отдых. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что введение шестидневной рабочей недели не соответствует принципу социального государства. В свою очередь член профильного думского комитета Екатерина Стенякина ("Единая Россия") назвала идею об увеличении рабочей недели популистской и непродуманной.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России не выступает с какой-либо позицией по вопросу об изменении продолжительности рабочей недели.