В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 30% на доходы свыше 10 млн рублей в год

По мнению авторов инициативы, от введения новой ставки государственный бюджет будет ежегодно получать по 650 млрд рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Депутаты КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект об установлении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30% на доходы, которые превышают 10 млн рублей в год. Документ опубликован в понедельник в думской базе данных с отрицательным заключением правительства РФ.

Изменения предлагается внести в статьи 224 и 225 Налогового кодекса РФ о налоговых ставках и порядке исчисления налогов соответственно.

"Фракция КПРФ предлагает ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы. А именно, сохраняя действующие ставки НДФЛ, ввести новую ставку в размере 30% для доходов свыше 10 млн рублей за налоговый период", - указано в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что от введения новой ставки государственный бюджет будет ежегодно получать по 650 млрд рублей.

Правительство РФ не поддержало инициативу, указав, что предусмотренные законопроектом изменения могут привести к уходу зарплат в тень и сокращению поступлений НДФЛ в бюджет.