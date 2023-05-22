Биржи США "замерли" в ожидании переговоров по госдолгу

Провал переговоров между Белым домом и Конгрессом может привести к дефолту в стране уже с 1 июня

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Основные биржевые котировки в США незначительно меняются в различных направлениях на фоне ожидания инвесторами развития ситуации вокруг госдолга США.

Как свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи, после открытия торгов утром в понедельник промышленный индекс Dow Jones снизился на 164,62 пункта (0,49%), до отметки 33 262,01 пункта. Индекс S&P 500 потерял 4,88 пункта (0,12%), опустившись до уровня 4 187,10 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 33,22 пункта (0,26%), до 12 691,12 пункта.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, активность инвесторов снизилась из-за ожидания развития ситуации вокруг госдолга США. Провал переговоров между Белым домом и Конгрессом по увеличению его потолка может привести к дефолту в США уже с 1 июня.

"Все ждут предстоящей встречи между [президентом США Джо] Байденом и спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, ждут от нее какого-то сигнала относительно потолка госдолга. Инвесторы наблюдают за тем, в какую сторону развернется ситуация", - приводит агентство Reuters слова старшего управляющего активами инвестиционной компании Dakota Wealth Роберта Павлика.

Встреча Байдена и Маккарти состоится позднее в понедельник в Вашингтоне.

Администрация США и республиканцы в Конгрессе сейчас проводят консультации о повышении потолка госдолга в США для предотвращения дефолта. В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без условий.