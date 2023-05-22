Генерирующие компании сдвинули сроки 54 проектов модернизации на 12,3 ГВт

В частности, сроки шести проектов суммарной мощностью почти 2 ГВт переносятся более чем на год

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Генерирующие компании по состоянию на 1 мая 2023 года перенесли срок начала поставки мощности на более позднюю дату у 54 проектов модернизации. Их суммарная установленная мощность составляет 12,3 ГВт, следует из презентации главы "Системного оператора" (СО ЕЭС) Федора Опадчего к заседанию комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по электроэнергетике.

В их числе шесть проектов суммарной мощностью почти 2 ГВт переносится более чем на год.

"Обращаю внимание, что в подавляющем большинстве это перенос внутри года. Было сказано, что по действующим правилам до 1 октября мы должны провести КОММод (конкурсный отбор проектов модернизации - прим. ТАСС), потому что дальше мы должны проводить КОМ (конкурентный отбор мощности - прим. ТАСС). Технически без задержек в проведении КОМа у нас есть определенный запас времени, можем это сделать в 2024 году", - подчеркнул Опадчий в ходе заседания.

Глава СО ЕЭС также отметил, что завершена модернизация и начата поставка мощности 14 проектов суммарной мощностью 3 ГВт, в процессе реализации - 21 проект суммарной мощностью 3,9 ГВт.