Одинцовский городской округ стал лидером по количеству МСП в Подмосковье

Среди городских округов c наибольшим числом работающих предпринимательств Красногорск, Мытищи и Люберцы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Одинцовский городской округ занял лидирующую позицию среди городских округов Московской области по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в муниципалитете зарегистрировано около 28 тыс. МСП. Об этом в понедельник сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"В Одинцовском округе по состоянию на апрель 2023 года ведут свою деятельность 28 тыс. МСП, это на 1 тыс. больше, чем в начале текущего года. За квартал прирост составил 24 МСП на 10 тыс. населения округа. Среди городских округов c наибольшим числом работающих МСП Красногорск, где ведут свою деятельность 22 тыс. МСП, а также Мытищи и Люберцы, в каждом из которых работают по 21 тыс. МСП", - сказала она.

В министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья сообщили, что в Красногорске число МСП на 10 тыс. населения округа выросло на 24, а в Мытищах и Люберцах - на 23 и 19 соответственно.

Ранее Зиновьева сообщила ТАСС, что более 428 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства насчитывается в Московской области в настоящее время. Их количество с начала года выросло на 18 тыс.