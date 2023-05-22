Боррель заявил, что ЕС не обвиняет правительство Индии в закупках российской нефти

По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, ЕС будет анализировать свой импорт нефтепродуктов из республики

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Евросоюз не может и не намерен пытаться остановить экспорт российской нефти в Индию, но будет анализировать свой импорт нефтепродуктов из республики. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне руководителей МИД.

"Если Индия покупает российскую нефть - это законно. Я не обвиняю правительство Индии, я не ищу проблем. Наши санкции не экстерриториальны, они обязательны для европейских компаний, но я не могу навязывать свою волю индийскому правительству, - сказал он. - Почти 36% российской нефти идет в Индию, но затем экспортируемые в Европу переработанные продукты увеличиваются в цене почти в семь раз. Я также не обвиняю индийский экспорт, я не могу навязать им европейские правила. ЕС не закупает российскую нефть, но приобретает переработанные продукты, мы должны это изучить и понять, что мы должны с этим сделать".