В Воронежской области построят селекционно-семеноводческий центр за 2 млрд рублей

На предприятии будет создано 90 рабочих мест

ВОРОНЕЖ, 22 мая. /ТАСС/. Компания "Национальные стратегические активы" построит в Воронежской области селекционно-семеноводческий центр "Золотой початок Хохольский", инвестиции в него составят 2 млрд рублей. На предприятии будет создано 90 рабочих мест, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Сегодня в Воронежской области зарождается еще одно крупное агропромышленное предприятие - селекционно-семеноводческий центр "Золотой початок Хохольский". Это достойный шаг в импортозамещении. Объем вложений в завод составит 2 млрд рублей, появится 90 новых рабочих мест", - написал он.

Гусев добавил, что воронежский агропромышленный комплекс считается одним из сильнейших в России, поэтому власти региона рассчитывают, что центр наладит выпуск семян сельхозкультур на уровне мировых стандартов. "Спасибо акционерам и руководству компании "Национальные стратегические активы" за то, что они поверили в Воронежскую область. Также огромное спасибо министерству сельского хозяйства и лично Дмитрию Николаевичу Патрушеву за регулярную и весомую поддержку наших аграрных проектов", - написал Гусев.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, Гусев в понедельник принял участие в церемонии закладки первого камня в основание будущего высокотехнологичного селекционно-семеноводческого центра в Хохольском районе.