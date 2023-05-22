В Саудовской Аравии строят крупнейший в мире завод по производству зеленого аммиака

Компания NEOM Green Hydrogen Company собрала для этого инвестиции на сумму $8,4 млрд

ДУБАЙ, 22 мая. /ТАСС/. Саудовская компания NEOM Green Hydrogen Company (NGHC) собрала инвестиции на сумму $8,4 млрд для строительства крупнейшего в мире завода по производству экологически чистого (зеленого) аммиака - химического соединения азота и водорода. Об этом сообщается в понедельник на сайте компании.

"После подписания документов с 23 местными, региональными и международными банками и инвестиционными компаниями NGHC завершила оформление финансирования крупнейшего в мире завода по производству зеленого водорода с общими инвестициями в размере $8,4 млрд", - говорится в пресс-релизе компании.

Планируется, что завод будет производить 600 тонн зеленого аммиака в день к концу 2026 года. В настоящее время он строится в промышленном комплексе Оксагон, который будет выполнен в форме восьмиугольника и включать в себя порт и логистический хаб. Центр является частью крупного проекта "Неом" - строящегося футуристического мегаполиса на площади 26,5 тыс. кв. км в провинции Табук на побережье Красного моря.

Кроме того, NGHC, которая является совместным предприятием компаний ACWA Power, Air Products и NEOM, также заключила эксклюзивное соглашение с Air Products о закупке всего произведенного на заводе аммиака сроком на 30 лет.

Классификация аммиака, как и водорода, зависит от источника энергии, который был использован для их создания. Например, зеленый водород и аммиак получают путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии, голубой - из природного газа. Аммиак может быть использован в качестве топлива.