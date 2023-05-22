Провайдер облачных технологий Cloud обновит позиционирование и название бренда

Изменения направлены на поддержку долгосрочной стратегии компании и укрепление позиций на рынке

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Провайдер облачных технологий и решений искусственного интеллекта Cloud сообщил об обновлении позиционирования бренда, названия и логотипа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

"Российский провайдер облачных технологий и решений искусственного интеллекта Cloud объявил об обновлении позиционирования бренда, названия и логотипа. Новое название компании - Cloud.ru", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обновление бренда стало следствием динамичного развития компании. Изменения направлены на поддержку долгосрочной стратегии компании и укрепление позиций на рынке. В основу обновленного бренда Cloud.ru заложен фокус на клиентоцентричность, технологическое лидерство и формирование уникальной команды.

Кроме того, компания развивает портфель сервисов и внедряет в него инновационные разработки, в том числе на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Изменения помогут компании не просто следовать трендам, а самостоятельно формировать направления развития всего облачного рынка, добавил генеральный директор Cloud.ru Евгений Колбин, его слова приводятся в сообщении.

"В 2019 году мы были компанией с 40 сотрудниками и 1 сервисом. А сегодня у нас уже более 80 сервисов, наша совокупная выручка за 2022 год увеличилась на 78%, а штат превысил 1 тыс. человек. Обновленный бренд будет поддерживать нашу миссию: снижать цену прогресса, создавая фундамент для инноваций клиентов", - рассказал он.

В компании добавили, что основной идеей визуального стиля Cloud.ru стал образ портала, как метафора перехода к новым технологиям и сервисам вокруг бизнеса клиента. Главная задача - строить новую технологическую среду вокруг потребностей клиентов. Обновленный логотип стал развитием предыдущего.