Softline может не выплатить дивиденды по итогам 2022 года

Чистая прибыль компании по МСФО за 2022 год увеличилась до 6,5 млрд рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет директоров IT-компании Softline принял решение рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, следует из материалов компании.

"Принято решение рекомендовать общему собранию акционеров общества не выплачивать акционерам общества дивиденды по итогам 2022 года", - следует из публикации.

Чистая прибыль Softline по МСФО за 2022 год увеличилась почти в семь раз по сравнению с 2021 годом - до 6,5 млрд рублей. Оборот компании по итогам года превысил 70,6 млрд рублей.

В 2022 году Softline завершила разделение российского и международного бизнесов путем продажи российского основателю группы Игорю Боровикову. Глобальная компания Softline сменила название на Noventiq.