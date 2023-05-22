Белоруссия и Россия в ближайшее время подпишут документы по станкостроению

По словам замминистра промышленности республики Александра Ефимова, планируется также решение вопросов финансирования и создания условий для стимулирования динамичного развития отрасли

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в ближайшее время подпишут ключевые документы по развитию станкостроения. Об этом заявил заместитель министра промышленности Белоруссии Александр Ефимов в рамках 23-й Международной специализированной выставки оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности "Металлообработка" в Москве.

"Правительства Беларуси и России в ближайшее время подпишут ключевые документы по развитию станкостроения. В том числе предусматривается разработка соответствующей научно-технической программы", - цитирует его агентство БелТА. Планируется также решение вопросов финансирования и создания условий для стимулирования динамичного развития отрасли.

Особое внимание уделят созданию собственной элементной базы. "Таким образом, отечественный станок должен стать продуктом с высокой степенью локализации всех основных узлов и систем", - подчеркнул Ефимов. По его словам, основу импортонезависимости составляет технологическая независимость, позволяющая обеспечить стабильность производств.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отмечал, что ключевая задача станкостроения состоит в быстром освоении производства станков и обрабатывающих центров нового типа, без кооперации с российской стороной достигнуть подобной цели очень сложно. Поэтому есть договоренность с российскими коллегами сформировать межгосударственный станкостроительный кластер с некоторыми мерами государственной поддержки.