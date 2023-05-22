22 мая, 16:20,
обновлено 22 мая, 16:57

ЦБ ужесточил требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Регулятор сообщил, что рост кредитной задолженности населения в апреле составил 1,2%

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Банк России с III квартала 2023 года ужесточает требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой, говорится в сообщении регулятора.

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"С учетом адаптации банков и МФО к макропруденциальным лимитам, а также сохранения устойчивой динамики необеспеченного потребительского кредитования Банк России ужесточает значения макропруденциальных лимитов в целях достижения более сбалансированной структуры кредитования и снижения закредитованности граждан. Макропруденциальные лимиты для III квартала 2023 года сокращаются на 5 процентных пунктов (п. п.) по сравнению со значениями макропруденциальных лимитов для второго квартала", - отмечается в сообщении.

В ЦБ уточнили, что количественные ограничения на выдачу кредитов с начала 2023 года не привело к стагнации портфеля необеспеченных потребительских кредитов. Так, рост задолженности в I квартале составил 2,5%, в апреле - 1,2%, "что было обеспечено увеличением спроса на кредиты со стороны населения". Ожидается, что новые лимиты должны снизить долю кредитов заемщиков с показателем долговой нагрузки более 80% на 2-3 п. п. При этом регулятор намерен продолжить ограничивать рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Согласно установленным с 1 января 2023 года лимитам, доля кредитов с показателем долговой нагрузки заемщика выше 80% не должна превышать 25% от общего объема выдач потребкредитов банк, с третьего квартала этого года, согласно решению регулятора, лимит будет составлять 20%. Лимит для микрофинансовых организаций будет изменен с 35% до 30%. Доля выдач потребкредитов на срок свыше пяти лет будет ограничена планкой 5% вместо 10%. 

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