Путин поручил кабмину до 30 июня уточнить допиндикаторы цены на нефть при налогообложении

Сделать это необходимо для снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть, отмечается в поручении

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июня уточнить и установить дополнительные индикаторы, используемые при определении цены на нефть, для налогообложения нефтегазовых компаний, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Сделать это необходимо для снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть, отмечается в поручении.

"Обеспечить уточнение существующих и установление дополнительных индикаторов, используемых при определении цены на нефть для налогообложения нефтегазовых компаний, в том числе в целях снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть", - говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам совещания с кабмином.

С 1 апреля в РФ вступил в силу закон, уточняющий методику определения цены российской экспортной нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Законом предусматривается ограничение скидки на Urals к Brent при налогообложении $34 с апреля, $31 в мае, $28 в июне и $25 с июля. Кроме того, ограничен дисконт Urals при расчете экспортных пошлин.

Правительство РФ изучает и другие предложения по изменению налогового законодательства рынка нефти, заявлял Минфин. Как говорил министр финансов РФ Антон Силуанов, министерство готовит новые предложения по совершенствованию расчета НДПИ для нефтяников в дополнение к принятым решениям по снижению дисконта к цене нефти.