Прием заявок на субсидии для подмосковных МСП начнется 1 июня

Конкурсный отбор проходит по субсидированию части затрат на приобретение лизинг оборудования, маркетплейсы и компенсацию части затрат по договору франчайзинга

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Конкурсные отборы на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Московской области начнутся летом. Процесс получения поддержки от региона полностью переведен на онлайн-режим, сообщила в понедельник пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"В этом году предприниматели Московской области смогут воспользоваться мерами поддержки. Первые конкурсные отборы стартуют 1 июня. Претендовать на финансовую поддержку от региона смогут представители МСП, ведущие свою деятельность и зарегистрированные на территории Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 июня стартует конкурс по трем программам. Так, малые и средние предприниматели региона смогут подать заявки на участие в конкурсном отборе по субсидированию части затрат на приобретение лизинг оборудования, на маркетплейсы и на компенсацию части затрат по договору франчайзинга на приобретение оборудования, арендную плату и коммунальные платежи.

"Среди субъектов РФ Московская область традиционно становится одним из лидеров по поддержке бизнеса. И в этом году мы ожидаем стабильный рост интереса представителей МСП к доступным мерам поддержки. В этом году в регионе будут проведены конкурсы на получение различных мер поддержки. Процесс получения поддержки полностью переведен на онлайн режим: от подачи заявки до получения субсидии", - процитировали в материале слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В министерстве уточнили, что подать заявку на участие в конкурсах можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья. Предприниматели Московской области, в том числе социальные предприниматели могут воспользоваться консультациями, услугами и сервисами центра "Мой бизнес".

По данным министерства, в 2022 году поддержкой региона воспользовались свыше 4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства - это превышает показатели 2021 года в 2 раза.