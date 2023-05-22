Путин поручил до 1 июня утвердить лимит в $1 млрд по покупке валюты для сделок за рубежом

Речь идет о расчетах по сделкам, которые совершаются на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, ЦБ или Минфина

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня установить лимит в $1 млрд на покупку резидентами валюты внутри страны для зачисления на зарубежные счета и проведения разрешенных сделок. Такой пункт содержится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля в понедельник.

"Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более $1 млрд на покупку резидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ в целях последующего зачисления иностранной валюты на счета, открытые в расположенных за пределами территории РФ банках", - говорится в одном из пунктов.

Речь идет о расчетах по сделкам, которые совершаются на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, Центробанка или Минфина России. Срок исполнения поручения установлен до 1 июня.

Кроме того, глава государства поручил при необходимости определить перечень случаев, при которых лимит не применяется.