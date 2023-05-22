Операторы продлили бесплатный доступ к "Госуслугам" и "Вконтакте" до семи дней

Как напомнили в Минцифры РФ, раньше услуга работала беспрерывно только 24 часа, затем ее необходимо было продлевать

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские операторы связи продлили доступ к опции "Доступный интернет", благодаря которой предоставляется бесплатный доступ к порталу "Госуслуги" и социальной сети "Вконтакте", сообщается на сайте Минцифры РФ.

"Операторы связи продлили до семи дней действие опции "Доступный интернет", благодаря которой зайти на "Госуслуги" и "Вконтакте" можно при нулевом балансе", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что раньше услуга работала беспрерывно только 24 часа, затем ее необходимо было продлевать.

В Минцифры пояснили, что для того, чтобы подключиться к "Доступному интернету", нужно зайти в приложение мобильного оператора, выбрать опцию "Доступный интернет", затем авторизоваться через "Госуслуги", после чего выбрать из списка сайт, на который хотите зайти. "Точные инструкции по подключению и отключению услуги зависят от вашего оператора, подробности можно узнать в его приложении", - добавили в министерстве.

Данная опция была запущена в феврале 2022 года операторами мобильной связи при поддержке Минцифры РФ. Соцсеть "Вконтакте" и портал "Госуслуги" внесены Минцифры РФ в список социально значимых.