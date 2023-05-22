Ирландия первой в мире будет предупреждать на этикетках алкоголя о его вреде

На них также будут указываться калорийность продукта и количество чистого спирта в нем

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Ирландия станет первой страной в мире, которая начнет указывать на этикетках алкогольной продукции предупреждения о рисках для здоровья от ее употребления, а также калорийность и количество чистого спирта в продукте. Соответствующий закон подписал в понедельник министр здравоохранения республики Стефен Доннелли.

По словам чиновника, которого цитирует телеканал RTE, производители также должны будут информировать потребителей о том, что алкоголь противопоказан при беременности и несет риски болезней печени и раковых заболеваний.

"Я приветствую тот факт, что мы стали первой страной в мире, которая сделала этот шаг и ввела полномасштабную маркировку алкогольной продукции. Я надеюсь, что другие страны повторят наш опыт", - сказал он.

Новый закон должен вступить в силу в мае 2026 года. Три года даны производителям алкогольной продукции на то, чтобы подготовиться к нововведениям.