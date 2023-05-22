Российские индексы завершили торги разнонаправленно

На рынке акций лидерство захватили депозитарные расписки группы TCS

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале недели торговался преимущественно в плюсе, при этом основные индексы двигались разнонаправлено. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,27% - до 2 633,26 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,08% - до 1 035,8 пункта.

Курс доллара вырос на 0,15% - до 80,15 рубля, евро - на 0,18%, до 86,68 рубля, юань снизился на 0,001% - до 11,37 рубля.

Сдерживающим фактором на российском рынке выступал напряженный геополитический и внешнерыночный фон. "Мировые рынки продолжают следить за ситуацией с повышением потолка госдолга США. На выходных поступали противоречивые сообщения сначала о том, что переговоры зашли в тупик, а затем о якобы достигнутом прогрессе. Благополучное разрешение проблемы способно подстегнуть аппетит инвесторов к рисковым активам, пока же повышенная неопределенность взывает к осторожности", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

На рынке акций лидерство захватили депозитарные расписки финансово-банковской группы TCS (+6,3%) в преддверии публикации финансовой отчетности по МСФО за I квартал 2023 года, поясняет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения без новостей оказались акции Ашинского метзавода (-5,9%).

Рынок 23 мая

Важным событием 23 мая будет заседание совета директоров "Газпрома". "В повестке - вопрос дивидендов, возможны сильные движения в бумагах компании на новостях. Заседания совета директоров в этот же день проведут "Казаньоргсинтез", "Ренессанс страхование", "Русснефть". "Норникель" представит нефинансовые итоги за 2022 год", - уточняет Бахтин.

Будут опубликованы предварительные майские индексы деловой активности в производстве и секторе услуг еврозоны и США.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 23 мая - 2 600-2 700 пунктов, по курсу доллара - 78,5-80,5 рубля. Freedom Finance ожидает индекс Мосбиржи на уровне 2 600-2 700 пунктов, курсы доллара и евро в диапазоне 79-81 рубля и 85-87,5 рубля соответственно, юаня - 11,1-11,45 рубля.