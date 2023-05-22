22 мая, 16:46,
обновлено 22 мая, 17:09

В ООН заявили, что проведение операций с Россельхозбанком возможно и не в рамках SWIFT

В организации сообщили, что продолжат "делать все возможное для обеспечения поставок"

ООН, 22 мая. /ТАСС/. ООН работает над обеспечением операций с Россельхозбанком, есть возможность проводить транзакции вне платежной системы SWIFT. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС о высказываниях представителей Евросоюза по поводу того, что переподключать российскую кредитную организацию к SWIFT не планируется.

"Во-первых, мы продолжим делать все возможное для обеспечения поставок, в том числе [операции] через Россельхозбанк. Есть возможности по проведению этих транзакций вне системы SWIFT. Очевидно, в рамках SWIFT это было бы легче, но мы продолжим взаимодействие со всеми нашими собеседниками, включая ЕС, Великобританию, США, Россию и других, чтобы обеспечить поставки, - сказал Дюжаррик. - Глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен постоянно работает над этим". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация