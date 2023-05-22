"Норникель" 24 мая разместит на Мосбирже облигации на 60 млрд рублей

Как отметили в компании, это будут пятилетние биржевые облигации

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 24 мая разместит на Мосбирже пятилетние биржевые облигации на 60 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Компания планирует разместить 60 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая по открытой подписке.

В конце прошлого года компания разместила биржевые облигации на 5 млрд юаней и 4 млрд юаней, также в обращении находятся два выпуска облигаций на 25 млрд рублей каждый.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.