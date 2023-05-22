В Венгрии заявили о намерении покупать газ не только у России, но и у Катара

СПГ Катара будет замещать недостающий российский газ, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

БУДАПЕШТ, 22 мая. /ТАСС/. Венгрия будет покупать сжиженный природный газ (СПГ) у Катара, который уже поставляет свое топливо в Европу, замещая им недостающий российский газ. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"За последний год мы поняли, что Катар является ключевой страной для Европы. Благодаря поступавшему оттуда СПГ была замещена значительная часть российского газа, которого недоставало европейской экономике. Мы также будем покупать у него газ. Всегда лучше стоять на двух ногах, чем на одной", - сказал Орбан в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы договорились о развитии инфраструктуры, развитии аэропортов, сотрудничестве в сфере коммуникаций и даже в сельском хозяйстве. Открылись хорошие перспективы для катарско-венгерского экономического сотрудничества", - добавил премьер, который также провел переговоры в Дохе с главой правительства Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

В декабре 2022 года Венгрия заключила с Катаром соглашение о начале переговоров о поставках газа из этой арабской страны. Предполагается, что Катар расширит транспортировку в Европу СПГ, который, в частности, будет поступать в Венгрию. Правительство Венгрии считает, что страна могла бы получать катарский СПГ через терминалы на побережье Адриатического моря в Хорватии. Предполагается, что переговоры по этим вопросам будут идти между венгерской компанией MVM и катарской государственной компанией QatarEnergy.

Как заявлял министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, если Хорватия, как и обещала, расширит мощности своего терминала на острове Крк, то появится возможность поставок катарского газа в ближайшие три года. Катар обладает третьими по величине в мире запасами природного газа и является вторым в мире экспортером СПГ. В то же время эксперты отмечают, что переговоры Катара со странами Евросоюза о поставках газа в последнее время шли крайне сложно, поскольку Катар настаивает на заключении долгосрочных контрактов, а это противоречит подходу ЕС.

Основным поставщиком газа в Венгрию на протяжении многих лет остается Россия. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию.