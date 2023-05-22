Кабмин выдвинул кандидатов для включения в совет директоров АО "Кавказ.РФ"

Среди них - Даниил Алгульян, Леонид Горнин, Зарина Догузова, Александр Козлов и Владимир Надыкто

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство России выдвинуло 11 кандидатов для включения в совет директоров АО "Кавказ.РФ". Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Кавказ.РФ" (г. Москва) согласно приложению. Минэкономразвития России обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Кавказ.РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди кандидатов в совет директоров - заместитель председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Даниил Алгульян, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, советник при ректорате МГИМО МИД РФ Зарина Догузова, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто.

Также в списке кандидатов заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, вице-премьер РФ Александр Новак, первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, исполнительный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев, генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева и генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.