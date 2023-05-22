Путин поручил подготовить предложения по снижению ставок по долгосрочным кредитам

Поручение должно быть выполнено к 15 июня

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину к 15 июня 2023 года подготовить предложения по снижению размера процентных ставок по долгосрочным кредитам, сообщается в понедельник на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам состоявшегося 11 апреля совещания по экономическим вопросам.

"Представить предложения по снижению размера процентных ставок по долгосрочным кредитам (займам) с учетом оценки влияния структуры государственных заимствований РФ на размер таких ставок", - говорится в одном из пунктов перечня.