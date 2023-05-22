22 мая, 17:15

Кабмин выделил 150 млн рублей фельдъегерской службе на закупку служебного транспорта

Средства выделяются в соответствии с законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российское правительство выделило 150 млн рублей Государственной фельдъегерской службе (ГФС) России на покупку служебного автотранспорта для доставки корреспонденции президента и председателя правительства РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Направить в 2023 году ГФС России бюджетные ассигнования <…> в размере 150 млн рублей на приобретение служебного автотранспорта в целях оперативной доставки корреспонденции президента РФ, председателя правительства РФ и других высших должностных лиц, а также органов государственной власти", - говорится в документе.

Уточняется также, что средства выделяются в соответствии с законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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