В ООН заявили, что порт Южный в рамках зерновой сделки не принимал суда с 2 мая

Как сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, СКЦ получил 17 новых заявок на участие судов в Черноморской инициативе

ООН, 22 мая. /ТАСС/. Проход судов в порт Южный на Украине в рамках зерновой сделки не осуществлялся с 2 мая. Об этом сообщил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"СКЦ получил 17 новых заявок на участие судов в Черноморской инициативе. Из них было зарегистрировано семь, суда ждут проведения инспекции. С 19 мая были проведены инспекции девяти судов, направляющихся в порты Украины, пять из них уже загружаются в портах Одесса и Черноморск, - сказал он. - Порт Южный не принял ни одного судна с 2 мая. Мы обеспокоены этими ограничениями и призываем вновь к полному возобновлению операций".

17 мая зерновая сделка была продлена еще на два месяца. После этого в ООН сообщили, что с 18 мая возобновился пропуск судов в порты Украины, приостановленный с 4 мая. В зерновой сделке участвуют три украинских порта - Одесса, Черноморск и Южный.